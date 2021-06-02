Fethiye'de gezilecek yerler nelerdir? Fethiye'de mutlaka gidilmesi gereken yerler listesi!

Yaz turizminin en gözde yerlerinden olan Fethiye, her sene olduğu gibi bu sene de tatilcilerin tercih noktası olacak. Muğla'nın en büyük ilçesi ve turizm açısından önemli bir yere sahip olan fethiye, denizi, tarihi, doğası ve aktivite olanaklarıyla tatilciler için ideal bir yerdir. Peki, Fethiye'de gezilecek yerler nelerdir? Fethiye'de mutlaka gidilmesi gereken yerler listesi! Detaylar haberimizde !

Yaz turizminin en gözde yerlerinden olan Fethiye, her sene olduğu gibi bu sene de tatilcilerin tercih noktası olacak. Muğla'nın en büyük ilçesi ve turizm açısından önemli bir yere sahip olan fethiye, denizi, tarihi, doğası ve aktivite olanaklarıyla tatilciler için ideal bir yerdir. Peki, Fethiye'de gezilecek yerler nelerdir? Fethiye'de mutlaka gidilmesi gereken yerler listesi! Detaylar haberimizde !

FETHİYE'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Muğla'nın en büyük ilçesi olan Fethiye, turizm açısından bakıldığında Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğu görülüyor. Fethiye'ye giden biri hem deniz turizmi hem kültür turizminden faydalanmış olur. Fethiye dendiğinde akla ilk gelen şey eşsiz bir kumsalı olan Ölüdenizdir. Fethiye'nin simgesi olan Ölüdeniz dışında, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu gibi doğa harikası yerler, koylar geliyor. Deniz turizmi dışında kültür turizm açısından da önemli bir nokta olan Fethiye'de birçok antik kent ve kalıntılara da rastlamak mümkün. Bunlardan en çok bilinenleri Telmessos ve Letoon antik kentidir.

Fethiye'ye giden biri, denizin, doğanın ve tarihi yerlerin tadını çıkarırken aynı zamanda çok çeşitli aktiviteler yapabilme imkanı da vardır. Bunlar;

- Babadağ'da yamaç paraşütü

- Atv Turları

- Af Kule'de dalma

- Likya yürüyüş yolunda doğa yürüyüşü

- Kamyon ve jip gezileri

- Atlı gezintiler

- Dalaman Çayı'nda rafting gibi spor aktiviteleri yapılabilir.

FETHİYE'DE MUTLAKA GİDİLMESİ GEREKEN YERLER LİSTESİ!

Çok geniş bir alana yayılan Fethiye'de gezilecek yerler ve yapılacaklar da bir o kadar fazladır. Fakat paylaşacağımız bu liste, Fethiye'ye giden birinin mutlaka gitmesi ve yapması gerekenlerin listesidir.

Fethiye'de Mutlaka Gidilmesi Gereken Yerler

Fethiye'de gidilmesi gereken yerleri;

-Plajlar ve koylar

- Tarihi yerler

- Doğal alanlar olarak ayırdık.

PLAJLAR VE KOYLAR

Fethiye'de çok fazla koy ve plaj var fakat aşağıda listelediklerimiz en çok tercih edilen ve gidilmesi gereken yerlerdir.

- Ölüdeniz Plajı

- Kabak Koyu

- Belcekız Plajı

- Çalış Plajı

- Kelebekler Vadisi Plajı

- Soğuk Su Koyu

1. Ölüdeniz Plajı

Fethiye'nin simgesi niteliğinde olan Ölüdeniz, turkuaz rengi, sakinliği, ılık denizi, kumsalı ve etrafının yeşilli bürünüşü ile dünyanın en güzel plajından biridir.

2. Kabak Koyu

Fethiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri de Kabak Koyu'dur. En güzel koylardan biri olan Kabak Koyu manzarası ile insanı büyülüyor. Gidiş yolu sıkıntılı olan Kabak Koyu'na tekne turları ile gidilmesi en kolay ve sağlıklı yoldur. Aksi halde kendi aracınız gitmeniz engebeli yollarından dolayı sizi zorlayacaktır. Bunun yanında söylenmesi gereken tek şey bütün zahmetlerin o koyun suyuna ve manzarasın a değeceğidir.

3. Belcekız Plajı

Belcekız Plajı, Fethiye'nin dalgalı ve derin denizi olarak tanınır. Bunun yanında Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapanların iniş noktası konumunda olan Belcekız plajı, güneşlenirken usul usul paraşütleri seyretmeniz konusunda olumlu bir yeri varken ansızın inebilen paraşütler karşınızda belirebilir.

4. Çalış Plajı

Fethiye'de gün batımını izlemek için en ideal yer olan Çalış plajı gelenlerin en çok bildiği ve uğradığı noktadır. Deniz ve kumsalı için pek tercih edilmeyen çalış plajı gün batımıyla insanı büyüleyen bir yerdir.

5. Soğuk Su Koyu

Fethiye Ölüdenizden tekne turları ile ulaşabileceğiniz Soğuk su Koyu yaza sıcaklarında sizi kendine getirecek soğuklukta ve bir o kadar da berrak bir suya sahiptir. Ayrıca kamp severlerin de uğrak noktası olan Soğuk S u Koyunda kamp yapmak da mümkündür.

6. Dalyan Koyu

Fethiye'nin en çok bilinen koylarından biridir. Denizin berrağı ve maviliği ile insanı büyüleyen bir koy olarak tercih ediliyor. Ayrıca dalış için kullanılan koyun derinliği maximum 10 metre olduğundan gece dalış yapmak için de müsait bir yerdir.

TARİHİ YERLER

Fethiye kültür turizmi de gelişmiş bir turizm merkezidir. Birçok antik kent ve kalıntılara da rastlanılmaktadır.

Telmessos Antik Tiyatro

Aminta Kaya Mezarları

Letoon Antik Kenti

Fethiye Arkeoloji Müzesi

1. Telmessos Antik Tiyatro

Fethiye sahilinin merkezinde yer alan Termessos Antik kenti tarih severlerin uğrak noktasıdır. 20 basmaktan oluşan antik tiyatro, MÖ 3. yüzyılda Akdeniz Bölgesi'nin merkezlerinden biriydi.

2. Aminta Kaya Mezarları

MÖ 4. yüzyılda inşa edildiği tahmin edile Kaya Mezarları o zamanlar yüksek statülü kişiler için yaptırılmış ve en güzel manzaraya sahip yerlerden biridir. Kayaların doğal olarak oyulmasıyla içine inşa edilen mezarlara basamaklar yardımıyla ulaşılabilmektedir.

3. Letoon Antik Kenti

Letoon Antik Kenti Fethiye'de bulunan Likya yürüyüş yolu üzerinde bulunuyor. Antik Çağ'da içinde barındırdığıApollon, Artemis ve Letoon tapınaklarıyla önemli bir din merkezli şehirdir.

4. Fethiye Arkeoloji Müzesi

Fethiye'de bulunan müze iki bölümden oluşmaktadır. Bir bölümü arkeoloji diper bölmü ise etnografyadır. Arkeoloji bölümünde çoğunluklu seramik eserler vardır. Etnografya bölümünde ise çoğunlukla el dokuma örnekleri ve işlemeleri, kaftanlar vardır.

DOĞAL ALANLAR

Saklı Kent Kanyonu Milli Parkı

Yeşil Vadi Doğa Park ve Kamp Alanı









Gizli Kent Şelalesi



YAPMADAN DÖNME LİSTESİ!



-Babadağ'da yamaç paraşütü yapmadan dönmeyin.

-Fethiye limanda kalkan teknelerle koyları gezdiren yüzme turu yapmadan dönmeyin.

-Fethiye limandan kalkan teknelerle dalış turu yapmadan dönmeyin.

-Faralya'ya çıkıp manzarayı seyretmeden dönmeyin.

- Saklıkent Milli Parkı'nı gezmeden dönmeyin.

- Dalaman Çayı'nda rafting yapmadan dönmeyin.

- Çalış plajında gün batımını izlemeden dönmeyin.