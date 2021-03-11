Fethiye'de geçen yıl 7 bin 314 kilogram elektronik atık toplandı
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Fethiye'de geçen yıl 7 bin 314 kilogram elektronik atık toplandı

11.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:55
Fethiye'de geçen yıl 7 bin 314 kilogram elektronik atık toplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçen yıl okul ve işletmelerden toplanan 7 bin 314 kilogram elektronik atığın geri dönüşeme gönderildiği bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçen yıl okul ve işletmelerden toplanan 7 bin 314 kilogram elektronik atığın geri dönüşeme gönderildiği bildirildi.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, yaptığı açıklamada, sıfır atık uygulamasına dahil olan atık türlerinden e-atıkların uygun şekilde toplanıp geri kazanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Elektronik cihazların ömürlerini tamamlamadan atılmaması gerektiğini vurgulayan Kabak, "Bozulan cihazların mümkünse tamir ettirilerek tekrar kullanılması ve en son aşamada atık haline gelen e-atıkların Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçilerek tarafımıza teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Fethiye halkından ricamız elektrikle çalışan tüm malzemeler atık haline geldiğinde, bize haber verilsin." ifadelerini kullandı.

Atıkları gelip makbuz karşılığı kapıdan aldıklarını aktaran Kabak, "İşlemlerin doğru şekilde gerçekleşmesi için koordinasyonu sağlıyoruz. Bir tek atık monitörde bulunan kurşun, 10 gram ile 25 bin ton toprağımız ve 200 bin litre suyumuzu kullanılamaz hale gelmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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