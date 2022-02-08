Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor.

İlçede sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle Çalış Plajı'nda dalgaların boyu zaman zaman 2 metreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağış ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını bildirdi. İlçede, olumsuz hava koşullarının gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye, Fırtına, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title