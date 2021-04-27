Fethiye'de firari hükümlü saklandığı yerde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye'de firari hükümlü saklandığı yerde yakalandı

Fethiye'de firari hükümlü saklandığı yerde yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Fethiye ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Fethiye ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 5 ay hapis ve 16 bin lira kesinleşmiş para cezası bulunan E.A'nın Esenköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.

E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Ersin Tatar Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethiye'de firari hükümlü saklandığı yerde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:24:16. #1.16#

title