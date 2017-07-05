Fethiye'de Fetö/pdy Operasyonuna 3 Tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü, tutuklandı.



Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PYD ile bağlantılı oldukları şüphesiyle 4'ü kadın, 7 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Bazılarının örgütün şireli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülen şüpheliler, D.T.A. (30), Ü.Ç. (28), F.S. (42), Z.A. (32), M.Ö. (34), S.D. (32) ve Y.K. (32) emniyete götürüldü.



İşlemlerinin ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., Ü.Ç. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. D.T.A., F.S., M.Ö. ve S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Muğla