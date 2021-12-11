Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonunda aralarında bir belediye zabıtasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonunda aralarında bir belediye zabıtasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet alarak yolsuzluk yaptıkları ileri sürülen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında, Fethiye Belediyesi'nin zabıtada görevli personelin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Asla yanlışa müsaade etmeyiz"

Yaklaşık 6 ay önce bazı işyerlerinde sahte ruhsat asılı olduğunu tespit ettiklerini ve hemen savcılığa bilgi verdiklerini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ben ve başkan yardımcımız Oğuz Bey ile işbirliği içerisinde savcılığımız olayı takip etti" dedi. Zabıtadan 1 kişi gözaltına alındığını doğrulayan Başkan Karaca, "Biz yanlışı tespit ettiğimiz anda gereken tüm adımları atıyoruz, bundan sonrada böyle olmaya devam edecek, asla yanlışa müsaade etmeyiz, olayla ilgili kararı hukuk verecek" diye konuştu. - MUĞLA

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