Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Yeşilüzümlü Mahallesi Ecebeli mevkisindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Yeşilüzümlü, Fethiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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