Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Yeşilüzümlü Mahallesi Ecebeli mevkisindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.