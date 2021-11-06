Fethiye'de enduro ve ATV heyecanı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak magazin startı verildi.

Fethiye Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyona öncesinde Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde teknik kontroller yapıldı. Daha sonra magazin startı için Beşkaza Meydanı'nda toplanan yarışçılar, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçan, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ün verdiği startla ilçe merkezinde tur attı. Beşkaza Meydanı'ndaki başlangıcın ardından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenecek yarışlar öncesinde sporcular lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti. Sıralama turlarına farklı illerden 120 yarışçı katıldı.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını söyledi. Parkurun orta sertlik seviyesinde olduğunu ifade eden Özdemir, "Tüm yarışçılarımız bu parkurda mücadele etmeyi bekliyordu. Parkur, her türlü koşulu içinde barındırıyor. Yarın yapılacak yarışlara da herkesi davet ediyoruz" dedi. - MUĞLA