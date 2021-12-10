Fethiye'de Emekli İngiliz'den Dünyaya Çağrı

İngiltere'de normal hayat şartlarında yetmeyen emekli gelirlerinin kendilerini Türkiye'de bir zengin gibi yaşattığını belirten Mick ve Trudie yakın çevrelerinde tanık oldukları işsizliğe ve pahalılığa duyarsız kalamadıklarını ve bir çağrı videosu hazırlamaya karar verdiklerini VOA Türkçe'ye anlattı

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