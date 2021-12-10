Fethiye'de Emekli İngiliz'den Dünyaya Çağrı - Haberler
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Fethiye'de Emekli İngiliz'den Dünyaya Çağrı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İngiltere'de normal hayat şartlarında yetmeyen emekli gelirlerinin kendilerini Türkiye'de bir zengin gibi yaşattığını belirten Mick ve Trudie yakın çevrelerinde tanık oldukları işsizliğe ve pahalılığa duyarsız kalamadıklarını ve bir çağrı videosu hazırlamaya karar verdiklerini VOA Türkçe'ye anlattı.

İngiltere'de normal hayat şartlarında yetmeyen emekli gelirlerinin kendilerini Türkiye'de bir zengin gibi yaşattığını belirten Mick ve Trudie yakın çevrelerinde tanık oldukları işsizliğe ve pahalılığa duyarsız kalamadıklarını ve bir çağrı videosu hazırlamaya karar verdiklerini VOA Türkçe'ye anlattı

Son dakika haber! Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü

Son dakika haber! Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü

 Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

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