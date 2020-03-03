Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı

03.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:11

Muğla' nın Fethiye ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.



Yangın, Foça Mahallesi 1038/1 Sokak üzerindeki Selvi Evler Sitesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi açılan elektrikli ısıtıcı bir süre sonra yatağın üzerine düştü. Yatakta başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında evde maddi hasar oluştu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA