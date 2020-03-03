Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı
Haberler » 3. Sayfa » Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı - Haberler

Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı

Muğla' nın Fethiye ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.

03.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:11
Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı

' nın ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.


Yangın, Foça Mahallesi 1038/1 Sokak üzerindeki Selvi Evler Sitesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi açılan elektrikli ısıtıcı bir süre sonra yatağın üzerine düştü. Yatakta başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sakinleri durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında evde maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler