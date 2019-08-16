Fethiye'de düzensiz göçmenlerin yakalanması - 4 kişi tutuklandı

16.08.2019 18:57

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonette yakalanan 45 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişlerinde organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.Ç, K.M, Ç.İ. ve O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince dün durdurulan iki otomobil ile bir kamyonetin kasasında Filistin, İran ve Irak uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalanmış ve organizatör olduğu değerlendirilen söz konusu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA