Fethiye'de "Dükkan Senin" mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor

Fethiye Belediyesince kurulan "Dükkan Senin" mağazasından bu yılın ilk üç ayında 184 aileye kıyafet ve eşya yardımı yapıldığı bildirildi.

Fethiye Belediyesince kurulan "Dükkan Senin" mağazasından bu yılın ilk üç ayında 184 aileye kıyafet ve eşya yardımı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Dükkan Senin mağazasının, alan el ile veren eli bir araya getirmeye devam ettiği belirtildi.

Hayırseverlerin mağazaya bıraktığı kullanılabilir temiz eşyaların, tekrar dezenfekte edilerek yardımseverlere ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi süreci de dikkate alınarak vatandaşlara kıyafet ve eşya yardımları ulaşıyor. Şimdiye kadar 269 hayırseverlerden gelen kıyafetler, gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerin ardından Dükkan Senin mağazasında sergileniyor. Aynı zamanda 56 hayırsever vatandaşımız da kullanılabilir eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Dükkan Senin mağazasına bıraktı. Fethiye Belediyesi Dükkan Senin mağazası ekipleri ise talepler doğrultusunda 52 ihtiyaç sahibi aileye ev eşyası yardımı yaptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır