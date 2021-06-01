Fethiye'de drone ile trafik denetimi
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Fethiye'de drone ile trafik denetimi

Fethiye'de drone ile trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye İlçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlendi. Drone ile emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yaparak emniyet kemeri takmayanlara cezai işlem uygulandı. Drone ile denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Fethiye'de drone ile trafik denetimi
Fethiye'de drone ile trafik denetimi
Fethiye'de drone ile trafik denetimi
Fethiye'de drone ile trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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