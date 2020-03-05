Fethiye'de doktor ve emekli öğretmenden ortak sergi

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:04

Fethiye ilçesinde Ortopedi Uzmanı Dr. Osman Kurtuluş, eşi Sema Kurtuluş ve emekli öğretmen Mine Akça'nın karma resim sergisi açıldı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde açılışını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaptığı sergide, yağlı boya 44 resim ve 15 seramik eser yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Osman Kurtuluş, resmin kendisi için bir tutku olduğunu ve çocukluğundan beri resim yaptığını söyledi.

Sergide yer alan resimlerin çoğunu 2002'de yaptığını anlatan Kurtuluş, "Kara kalem çalışmaları da yapıyorum. Yağlı boya bir terapi gibi. Güzel hava alan bir ortamda yapılırsa insanı daha çok rahatlatıyor. Gördüğünüz objeyi oraya yansıtmak güzel oluyor. Yeteneği ve isteği olanlara yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mine Akça ise İstanbul'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezinin giyim öğretmenliği yaptığını emekliliğinin ardından resim ve seramikle uğraştığını dile getirdi.

Sergi, 7 Mart'ta kadar açık kalacak.

Kaynak: AA