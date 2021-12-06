Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton bariyere çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton bariyere çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anıl Öztürk idaresindeki 48 JE 300 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Çırpı mevkisinde yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Öztürk, bölgeye sevk edilen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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