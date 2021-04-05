Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Dürdane Nilsu Yürür (37) yönetimindeki 34 BOB 369 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Yürür, sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yürür'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır