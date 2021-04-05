Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dürdane Nilsu Yürür (37) yönetimindeki 34 BOB 369 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Yürür, sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yürür'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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