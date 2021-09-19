Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Kargı Mahallesi Kanalbaşı mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Kara yönetimindeki 48 HK 615 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kara ağır yaralandı. Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cansız bedeni yapılan gerekli olay yeri incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor. - MUĞLA

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