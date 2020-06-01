Fethiye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Fethiye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Fethiye'de devrilen buğday yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Fethiye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
01.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:32

Fethiye'de devrilen buğday yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bekir Bilgili'nin kullandığı 15 DJ 630 plakalı buğday yüklü kamyon, Fethiye-Dalaman kara yolu Göcek mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilgili'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yola savrulan buğday çuvalları nedeniyle ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekiplerince temizlenen yol çift yönlü yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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