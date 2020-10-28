Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü
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Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü

28.10.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:44
Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, devrilen cipin altında kalan sürücü Gencer Gümüş (65) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, devrilen cipin altında kalan sürücü Gencer Gümüş (65) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Fethiye-Çameli kara yolu Nif Mahallesi Bekirbeli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gencer Gümüş yönetimindeki 48 F 9254 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu Gümüş, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gencer Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gümüş'ün cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü
Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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