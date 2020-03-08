Fethiye'de depremle ilgili eğitim semineri verildi
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Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Fethiye'de depremle ilgili eğitim semineri verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, depremle ilgili eğitim semineri verdi.

08.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:40
Fethiye'de depremle ilgili eğitim semineri verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, depremle ilgili eğitim semineri verdi.

Belediye ile iş birliğinde Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, toplanma alanları, mahalleler ve toplanma alan koordinatları anlatıldı.

AKUT gönüllüsü Argun Derkut, yaptığı konuşmada deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerin önemini belirterek, bilinç oluşturularak depremin verdiği zararların minimuma indirilebileceğini vurguladı.

"Felaket başa gelmeden önce koruyucu ve kollayıcı tedbirler almak gerekir. Başa geldikten sonra 'ah' 'vah' demenin hiçbir faydası yok." diyen Derkut, önce binaların yapısal tedbirlerini almak gerektiğini aktardı.

Derkut, daha önce okullara ve yerleşik yabancılara da eğitim verildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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