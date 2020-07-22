Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu ağır yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
22.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:26
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotu Arif Şahin, akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.
Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemese üzerine Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, botla yaralıya ulaştı.
Ağır yaralı Şahin, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA