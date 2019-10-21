Fethiye'de denize çakılan Alman paraşütçü öldü

21.10.2019 14:59

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle akrobasi hareketi yaparken denize düşen Alman paraşütçü, denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.



Ölüdeniz'e tatil için gelen Alman Michael Lehteman, Babadağ'ın 1700 metre rakımlı pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Belcekız Plajı açıklarında, akrobatik hareketler yapan Lehteman, paraşütün kontrolünü kaybetti. Paraşütün iplerine dolandıktan sonra dönerek düşmeye başlayan Lehteman, yedek paraşütünü açamadan denize kontrolsüz düşüş yaptı.



Sert düşüş sonrası ağır yaralanan Lehteman yardımına, Belcekız Plajı'nda kurtarma botu koştu. Görevliler tarafından sudan çıkarılan Lehteman, Belcekız Plajı'na gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu ağır olan Lehteman 112 Acil Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Lehteman otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA