Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Katrancı Koyu açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 6 metre boyundaki teknede bulunan 4 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.

Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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