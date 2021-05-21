Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Katrancı Koyu açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 6 metre boyundaki teknede bulunan 4 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır