Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
08.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:35
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Kızıl Ada mevkisi açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerce kurtarılan 4 kişi, tekneyle birlikte Fethiye Limanı'na getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır