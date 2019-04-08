Fethiye'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, denizde 40- 45 yaşlarında kişiye ait olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Faralya Mahallesi Kabak Koyu açıklarında, dün sabah denizde bir ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Denizden çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, uzun süredir suda olduğu ve çürümeye başladığı görüldü. Üzerinden kimliğini belirtir belge çıkmayan ve 40- 45 yaşlarında kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Muğla

Kaynak: DHA