Fethiye'de çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü
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Fethiye'de çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü

Fethiye'de çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Nif Mahallesi'ndeki Çal Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterince müdahale edildi.

Söndürülen yangında, yaklaşık 5 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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