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Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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