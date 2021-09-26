Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri