Fethiye'de çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fethiye'de çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı.

Fethiye'de çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı
18.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:31

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Yanıklar Mahallesi'ndeki Karaot Plajı ile Akgöl mevkisinde çevre temizliği yapıldı.

Yaklaşık dört saatte toplanan ve torbalara doldurulan 850 kilogram çöplerle yöresel şiveyle "Atma voyn" yazısı oluşturuldu.

Toplanan atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

TURMEPA'da görevli Ersin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlikte 50 kilo kağıt, 100 kilo metal, 400 kilo cam ile 300 kilogram da plastik toplandığını söyledi.

Bir plastiğin doğada çözünmesinin 450 yılı bulduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Kampanyada toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistik tutuluyor. Kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çalışmalar yürütülüyor."

Kaynak: AA

AA Editörü - Ali Rıza Akkır
Ali Rıza Akkır
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Mustafa Destici Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Tamer Tuna Metin Oktay Mbaye Diagne Mehmet Özdilek
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:31:55. #1.14#
title