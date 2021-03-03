Fethiye'de çevre temizliği yapıldı
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Fethiye'de çevre temizliği yapıldı

03.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:22
Fethiye'de çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki seyir tepesinden yaklaşık bir ton çöp toplandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki seyir tepesinden yaklaşık bir ton çöp toplandı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Kesikkapı Mahallesindeki seyir tepesinde çevre temizliği yapıldı. Genellikle cam ve pet şişeler ile plastik atıkların oluşturduğu yaklaşık bir ton çöp, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, temizlik çalışmalarını ilçenin 41 mahallesinde sürdürdüklerini söyledi.

Temizlik yapılan alanın Aşıklar Tepesi olarak adlandırıldığını ve muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, "Burası çöplük değil. Gezdiğimizde her yerde cam kırığı olduğunu görüyoruz. Çöpler oldukça fazla. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen yediklerini, içtiklerini giderken çöp konteynerlerine bıraksınlar. Tepeden aşağı doğru fırlatılan şişeler paramparça olmuş durumda. Fethiye'mizi temiz tutalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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