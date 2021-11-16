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Fethiye'de çalışmalar hızla ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fethiye'de çalışmalar hızla ilerliyor

İzmit Belediyesinin yaklaşık 10 gün önce çalışmalara başladığı "Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi" projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - İzmit Belediyesinin yaklaşık 10 gün önce çalışmalara başladığı "Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi" projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Güvenlik önlemlerinin de en üst düzeyde tutulduğu çalışmalar kademeli olarak sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından elektrik, doğalgaz ve telekom hatları koruma altına alınarak üstü hızlıca kapatılıyor. İzmit Belediyesinin bölge esnafının mağdur olmaması adına çalışmalarını bölüm bölüm ilerlettiği Fethiye Caddesi'nde, şimdiye kadar 100 metre içme suyu ve 100 metre kanalizasyon hattı yenilendi. Sürekli sahada olan ekipler olası problemlere hemen müdahale edecek şekilde hazır olarak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. - KOCAELİ

Fethiye'de çalışmalar hızla ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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