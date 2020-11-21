Fethiye'de bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Fethiye'de bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü

21.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:26
Fethiye'de bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Selçuk Aykurt idaresindeki 48 FE 228 plakalı otomobilin, Taşyaka Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Aracını yol kenarına park eden Aykurt, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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