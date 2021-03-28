Fethiye'de bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı
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Fethiye'de bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Göcek Mahallesi İnceburun Koyu'na bir grup tarafından ahşap direkler dikildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, zabıta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Koyda çalışma yapan grup ile vatandaşlar arasında çıkan gerginliği jandarma ekipleri önledi. Bölgede bulunanlar, jandarma ekiplerince dağıtıldı.

Koydaki yapılaşmayla ilgili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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