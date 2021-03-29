Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
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Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldüğü, Azeri uyruklu bir kadının da yaralandığı olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldüğü, Azeri uyruklu bir kadının da yaralandığı olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Selim A. (33), yaklaşık 4 yıldır beraber olduğu Azerbaycan uyruklu Nazıfa Mustafayeva (28) ile Yeni Mahalle'de bir ay önce ev kiraladı. İnşaatlarda arkadaşı Mustafa Cömert (36) ile birlikte çalışan Selim A. Azerbaycan uyruklu sevgilisinin Mustafa Cömert ile birlikteliğinden şüphelenmesi üzerine maktulü eve çağırdı. Evde tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Selim.A. yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azeri uyruklu kadın Nazıfa Mustafayeva'yı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Cömert, yaşamını yitirdi. Azeri uyruklu kadın Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Selim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
Fethiye'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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