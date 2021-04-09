Fethiye'de bir ev alev alev yandı
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Fethiye'de bir ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fethiye'de bir ev alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Karaçuha Mahallesi Çalıca mevkiinde iki katlı evin ikinci katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısını kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken alevlerle kaplanan çatı çöktü. Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Evde büyük çapta hasara yol açan yangının, elektrik aksamından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. - MUĞLA

Fethiye'de bir ev alev alev yandı
Fethiye'de bir ev alev alev yandı
Fethiye'de bir ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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