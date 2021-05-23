FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konvoyda, üstüne çıktığı araçtan yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtırken 'fırlatma' tepkileriyle igili açıklamada bulundu.

MUĞLA'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konvoyda, üstüne çıktığı araçtan yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtırken 'fırlatma' tepkileriyle igili açıklamada bulundu. Karaca, Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta kutladığımız gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz dedi.

Fethiye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi. Etkinlikte, belediyeye ait araçlar ve vatandaşlar Salı Pazarı'nda buluştu. Bayraklarla süslenmiş araçlar, Salı Pazarı'ndan hareketlenerek, şehir merkezinden, sahil bandına ardından Çalış, Çatalarık, Patlangıç, Çalıca, Esenköy ve civar mahallelerde konvoy yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve beraberinde CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, bir kamyonun kasasından vatandaşları selamladı. Başkan Alim Karaca, bu sırada bindiği kamyon kasası üzerinden yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada bayrakların fırlatarak, yollara saçıldığı iddiaları ile tepkiye neden oldu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Yıllardır ulusal bayramlarımızı kutlamaktan kaçanlar, vatan, bayrak ve Atatürk sevdamızı sorgulayamazlar. Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta kutladığımız gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. İlelebet cumhuriyet, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk dedi.

FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI
FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI
FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI
FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI
FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETHİYE'DE BAŞKANDAN 'TÜRK BAYRAĞI DAĞITMA' AÇIKLAMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:19:22. #1.14#

title