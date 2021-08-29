Fethiye'de, bacasında yangın çıkan kafeterya kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryanın bacasında yangın çıktı. Kısa sürede yayınlan alevler tüm çatıyı sardı.

Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmasına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi denizden destek verdi.

Bölgedeki bazı tatilciler çalışmaları izledi bazıları da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç