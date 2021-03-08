Fethiye'de bacada mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Fethiye'de bacada mahsur kalan kedi kurtarıldı

08.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:34
Fethiye'de bacada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde binanın bacasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde binanın bacasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Akarca Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın bacasından kedi sesi duyanlar, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kırıcı delici alet yardımıyla bacada açtıkları delikten kediyi çıkardı.

Kedi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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