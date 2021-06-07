Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
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Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı

Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizde aslan balığına basan kişi tedaviye alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizde aslan balığına basan kişi tedaviye alındı.

Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G, aslan balığına bastı. Olayın ardından İsmet G'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek'te bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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