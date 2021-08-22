Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Durmaz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Durmaz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün