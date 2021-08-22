Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede (2)
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Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede (2)

Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Durmaz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilen Emrecan Durmaz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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