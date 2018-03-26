Fethiye'de Ana Sınıfı Öğrencilerine 112 Anlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir okulun ana sınıfı öğrencilerine, 112 Acil Servis tanıtıldı.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere, acil bir durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve nasıl ambulans çağıracakları anlatıldı.

112 Acil Servis ekibi tarafından daha sonra okula gelen ambulans ve 112 acil servis motoru tanıtıldı. Çocuklara ambulansın içinde bulunan ekipmanlar ve ne işe yaradıkları gösterildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği İl Temsilcisi Faruk Tayfun Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenliği ve Teknikerliği (Paramedik) Haftası sebebiyle her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklara ambulans tanıtımı ve ambulansın ne iş yaptığını anlattıklarını belirten Çalışkan, "Çocuklara ambulansı ne gibi durumlarda nasıl çağırmaları gerektiğini anlattık. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok fazla gereksiz çağrı düşüyor. Lahmacun, pizza isteyenler bile oluyor. Başkası ambulansa ihtiyaç duyduğunda bu gibi çağrılar hizmeti geciktiriyor. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi lazım. Biz de dernek olarak küçük çocuklarda bu bilincin oluşmasını istiyoruz." diye konuştu.