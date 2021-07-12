Fethiye'de alevler 5 dönüm kızılçam ormanını küle çevirdi
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Fethiye'de alevler 5 dönüm kızılçam ormanını küle çevirdi

Fethiye'de alevler 5 dönüm kızılçam ormanını küle çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınırken, 5 dönüm kızılçam ormanı küle döndü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınırken, 5 dönüm kızılçam ormanı küle döndü.

Bugün saat 10.30 sıralarında Faralya Mahallesi, Karaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verdi. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ati çok sayıda arazöz, su tankeri ve orman işçisi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte daha fazla büyümeden söndürülürken, 5 dönüm kızılçam ormanı küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.Aynı bölgede geçen yılda yangın çıkmıştı.


Fethiye'de alevler 5 dönüm kızılçam ormanını küle çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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