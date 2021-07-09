Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 82 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 40 Pakistan, 34 Bangladeş, 3 Afganistan, 2 Srilanka ile 3 Suriyeliyi yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 'düşmüştür' diye savundu
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:10:46. #1.14#

title