Fethiye'de 8 göçmenin öldüğü olayla ilgili aranan şüpheli havalimanında böyle yakalandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.
ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDIİstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.