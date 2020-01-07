FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI
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FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.

07.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:45
FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI
MUĞLA'nın ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. 

ÇETE LİDER 'DA YAKALANDIİstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

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-Şüphelinin yakalanması


Kaynak: DHA
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