Fethiye'de 67 düzensiz göçmen yakalandı Fethiye'de 67 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın geçmeye çalıştığı öğrenilen 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Fethiye'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın geçmeye çalıştığı öğrenilen 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında devriye attıkları sırada şüphelendiği 18 metrelik yelkenli tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri yelkenli tekne ile Yunanistan'a çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Irak, Afganistan, Somali, Filistin, Cezayir ve Suriyeli olmak üzere 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen ve işlemlerinin yapılması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA