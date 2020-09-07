Fethiye'de 5 ayrı suçtan aranan zanlı yol kontrolünde yakalandı
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Fethiye'de 5 ayrı suçtan aranan zanlı yol kontrolünde yakalandı

Fethiye ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, yol kontrolünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Fethiye'de 5 ayrı suçtan aranan zanlı yol kontrolünde yakalandı
07.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:44

Fethiye ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, yol kontrolünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Çiftlik Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendiği F.M.E'nin kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Bu sırada kaçmaya çalışan zanlı, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

"Hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan arandığı belirlenen F.M.E, sevk ediliği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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