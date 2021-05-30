Fethiye'de 40 metrelik maden ocağı kuyusuna düşen Mert, yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, atıl durumdaki maden ocağının içene giren ve yaklaşık 40 metrelik kuyuya düşen Mert Karaman (18), ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, atıl durumdaki maden ocağının içene giren ve yaklaşık 40 metrelik kuyuya düşen Mert Karaman (18), ağır yaralandı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kuyudan çıkarılan Mert hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fethiye'nin Karagedik Mahallesi Darboğazı mevkisinde meydana geldi. Atıl durumdaki bir maden ocağına arkadaşlarıyla giren Mert Karaman, yaklaşık 40 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan Karaman, kurtarma istasyonuyla düştüğü kuyudan 3 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Durumu ağır olan Karaman, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün