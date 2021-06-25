Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Gürsoy Dönmez yönetimindeki 48 HL 648 plakalı otomobil ile Halil Can Çakal'ın kullandığı 48 K 9939 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Gürsöy Dönmez, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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