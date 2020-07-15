Fethiye'de 15 Temmuz şehitleri anıldı Fethiye Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Fethiye Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretin ardından Fethiye Şehir Mezarlığı'na gidilerek dua okundu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehidi Feramil Ferhat Kaya'nın ailesi ve Şehit Birol Yavuz'un ailesi ziyaret edildi. Ziyaretlere Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutan V. Asb.Kd.Bçvş. Musa Aydın, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen ve İlçe Müftüsü Kamil Oktay katıldı. Şehit ailelerinin ziyaretinin ardından Fethiye Şehir Mezarlığı'na geçilerek tüm şehitlerin anısına dua okundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA