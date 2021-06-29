Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı
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Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 02.25 sıralarında Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli yolcu motoru olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, yolcu motorunu durdurarak içerisindeki 120 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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